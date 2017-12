Três crianças morrem na explosão de bomba da Guerra do Vietnã Pelo menos três crianças de uma mesma família morreram e outras pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba da Guerra do Vietnã na província de Gia Lai, no centro do país, informaram nesta quinta-feira as autoridades locais. A explosão aconteceu na terça-feira, no distrito de Kong Chro, onde as crianças, com idades de 6, 9 e 11 anos, morreram na hora, segundo uma fonte. "Elas encontraram a bomba, jogaram-na numa pedra e ela explodiu", acrescentou a fonte. Explosivos não detonados e minas terrestres continuam matando e mutilando no Vietnã, 31 anos depois do fim do conflito (1964-1975). O Ministério da Defesa calcula que 350 a 850 mil toneladas de bombas e minas estão espalhadas por todo o país. Nos últimos 30 anos, os explosivos mataram quase 40 mil pessoas e feriram mais de 100 mil, segundo a Fundação de Veteranos Americanos do Vietnã, uma ONG americana que trabalha na reabilitação de feridos.