Três detidos por ameaças de atentado na França A polícia antiterrorista francesa prendeu três pessoas durante as investigações sobre ameaças de atentados contra ferrovias, anunciaram hoje as autoridades. Os suspeitos, dois homens e uma mulher, foram detidos ontem, em Paris, e na região suburbana de Val-de-Marne. Os três estão sendo interrogados na sede da polícia especial. Essas prisões podem levar a elucidação do caso do misterioso grupo que se autodenomina AZF e ameaçou explodir bombas contra alvos ferroviários, a menos que recebesse milhões de dólares. AZF é o nome de uma fábrica de produtos químicos que explodiu em Toulouse, sudeste da França, em 2001, matando 30 pessoas. As autoridades dizem que a explosão foi acidental. Quarta-feira, a AZF divulgou um comunicado sugerindo que levaria a cabo um ataque que superaria os devastadores atentados a trens em Madri. Mas o grupo, que havia minado linhas de trem e avisado a polícia, também anunciou que estava suspendendo esse tipo de operação para aperfeiçoá-la. A carta veio a público um dia depois de se encontrar uma bomba semi-enterrada em uma linha férrea perto da cidade de Troyes, a cerca de 170 quilômetros a sudeste de Paris, provocando uma grande inspeção em toda a rede ferroviária francesa. Segundo a polícia, os movimentos dos três suspeitos detidos coincidem de maneira ?preocupante? com os que seriam da AZF.