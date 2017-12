Três estrangeiros são seqüestrados no Afeganistão Três estrangeiros foram seqüestrados nesta quinta-feira em Cabul, no Afeganistão. Eles trabalhavam nas eleições do país e estavam em um veículo com as iniciais da ONU pintadas em destaque quando foram levados por homens armados. Um dos seqüestrados é um diplomata filipino. As duas outras vítimas são mulheres. Acredita-se que uma delas é da Irlanda ou da Inglaterra e a outra, dos Bálcãs.