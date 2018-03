Três explosões atingem cidade turística do Egito A cidade turística egípcia de Dahab, na península do Sinai, foi sacudida nesta segunda-feira por pelo menos três explosões no principal mercado da localidade, informaram fontes de segurança à EFE. Fontes do governo da província do Sinai Sul disseram à emissora Al-Jazeera que as explosões deixaram vítimas, mas não especificaram o número de pessoas nem a condição em que estavam. Dahab fica a cerca de 70 quilômetros ao norte de Sharm El Shaij, onde em julho de 2005 um atentado terrorista matou dezenas de pessoas.