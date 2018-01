Três explosões em Bagdá deixam 29 mortos e 33 feridos Pelo menos 29 pessoas morreram e 33 ficaram feridas em três atentados registrados na manhã deste domingo, 11, em Bagdá, num curto intervalo de tempo, disseram fontes policiais. Dos três atentados, dois foram executados com carros-bomba. Um deles, que deixou 19 mortos e 20 feridos, aconteceu na região de al-Masbah, no sul de Bagdá. O terceiro ataque foi realizado por um suicida, que usava um cinturão de explosivos, nas proximidades de uma ponte no leste da capital iraquiana. A explosão matou dez pessoas e feriu outras oito. Este texto foi alterado às 8h57 para acréscimo de informações