Três explosões matam 9 e ferem 60 em Mianmar Três explosões durante as festividades de Ano Novo em Rangum, capital de Mianmar, mataram pelo menos nove pessoas e feriram 60, disseram funcionários. Não há ainda informações sobre quem é o responsável pelas explosões, ocorridas às 15 horas (horário local), perto de cerca de 20 pavilhões armados para as celebrações, perto do lago Kandawgyi.