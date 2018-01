Três feridos em ataque a mesquita em Bagdá Três homens armados dispararam contra um grupo que saía de uma mesquita em Bagdá, ao final das orações da sexta-feira, o dia santo muçulmano. Três pessoas ficaram feridas. ?Querem destruir a unidade do Islã?, disse o imã sunita Walid al-Azari, da mesquita de Quiba. Segundo o religioso, os três homens saíram de uma caminhonete e abriram fogo contra a multidão de fiéis com rifles Kalashinikov. Na cidade santa de Najaf, 180 quilômetros ao Sul de Bagdá, mais de 10 mil fiéis encheram a área em volta da mesquita do imã Ali para escutar o sermão da sexta-feira de Abdel-Aziz al-Hakim, cujo irmão foi assassinado em atentado na semana passada.