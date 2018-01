Três feridos em explosão de carro-bomba na Colômbia Três pessoas ficaram feridas na explosão de um carro-bomba perto da residência do comandante da polícia da cidade de Cúcuta e das sedes de duas estações de rádio. A bomba, oculta em um automóvel, contendo 40 quilos de explosivos, foi detonada nesta madrugada no bairro de Carlos Lleras em Cúcuta, cidade localizada 430 km a nordeste de Bogotá. No setor onde explodiu o carro-bomba vive o comandante da polícia de Cúcuta, coronel Carlos Alberto Barragán, e estão localizadas as emissoras da cadeia de rádio privada RCN e a da diocese local, La Misericórdia. As emissoras sofreram grandes danos com a explosão, que destruiu janelas, portas e equipamentos de radiodifusão. Nenhum grupo ainda se responsabilizou pelo atentado.