Três feridos em explosão e incêndio na Califórnia Um grande complexo residencial em San Fernando Valley, nos arredores de Los Angeles, pegou fogo depois de uma forte explosão. Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. O FBI e peritos em explosivos foram enviados ao local como medida de precaução. Não há, até agora, indicação imediata das causas da explosão ou se existe alguma relação com o recente aviso do governo dos Estados Unidos, de que terroristas poderiam atacar prédios residenciais. "Um técnico em explosivos e vários agentes estão se encaminhando para o local, como é rotina em situação como essa. Mas é apenas precaução. Não existe qualquer indicação de ligação com terrorismo", afirmou a porta-voz do FBI Laura Bosley. A explosão abalou o prédio de três andares no bairro de Encino por volta das 11h desta sexta-feira, informou o porta-voz do Corpo de Bombeiros Bob Collis. O prédio é um dos muitos complexos residenciais do distrito de Encino, cerca de 25 quilômetros a noroeste do centro de Los Angeles. Destroços do prédio estavam espalhados pelas ruas próximas, e uma grande coluna de fumaça subia aos céus. Alguns apartamentos sofreram danos materiais. Vizinhos disseram ter ouvido uma grande explosão e chegaram a acreditar que estivesse ocorrendo um terremoto.