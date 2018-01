Três ficam feridos em bombardeio a duas igrejas no Iraque Militantes bombardearam duas igrejas em Mosul nesta terça-feira. Três pessoas ficaram feridas. Os ataques, aparentemente coordenados, estão ligados a problemas entre grupos religiosos nessa cidade. A primeira explosão ocorreu por volta de 14h30 (horário local), no bairro Wihda, no leste de Mosul. Foi onde três pessoas ficaram feridas. Uma hora mais tarde, um homem armado invadiu a igreja Chaldean Christian, na parte oeste de Mosul, e obrigou todos a se retirar antes de encher o local de explosivos e detoná-los.