Três foguetes Katyusha são encontrados no sul do Líbano Autoridades libanesas apreenderam hoje três foguetes Katyusha que seriam usados em uma área próxima à fronteira com Israel, informaram oficiais. Segundo fontes, que pediram anonimato, habitantes de vilas locais encontraram os foguetes em uma campo próximo à cidade fronteiriça de Naqoura, no litoral sul do Líbano. Eles, então, avisaram o exército, que desmontou os projéteis. Hoje também um grupo guerrilheiro xiita Hezbollah (Partido de Deus) disparou fogo antiaéreo contra aviões israelenses que violaram o espaço aéreo do Líbano. Segundo um comunicado emitido pelo exército israelense, os disparos foram ouvido na cidade de Shlomi, ao norte de Israel, onde uma mulher ficou ferida por estilhaços de projéteis. A fronteira entre Israel e o Líbano tem estado tensa nos últimos meses, principalmente depois que o Estado judeu iniciou suas incursões em cidades palestinas da Cisjordânia. O Líbano é casa para milhares de refugiados palestinos e lutou por mais de 18 anos contra a ocupação israelense do sul do país. O conflito terminou em 2000, no que foi considerada uma vitória para os guerrilheiros do Hezbollah.