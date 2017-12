Três franceses são mortos na Arábia Saudita Três franceses, dois deles muçulmanos, foram mortos na Arábia Saudita nesta segunda-feira, 26, no que pareceu ser um ataque de militantes, informou o Ministério do Interior. Um comunicado do ministério afirmou que um grupo de oito pessoas de nacionalidade francesa foi alvejado perto de Tabuk e próximo à localidade histórica de Madain Saleh, no noroeste do país. Eles seguiam para a cidade sagrada de Meca para uma peregrinação. Dois do grupo morreram no local e um dos dois feridos morreu depois em um hospital, afirmou o comunicado divulgado pela agência de notícias oficial SPA. A televisão estatal disse mais cedo que quatro pessoas foram mortas. O grupo incluía quatro homens, três mulheres e uma criança, informou o ministério. Acredita-se que dois deles eram homens. Uma fonte de segurança disse que os militantes escolheram os homens quando atiraram. "Três foram mortos e eu não estou certo sobre o estado do quarto", disse o porta-voz do ministro do Interior a uma televisão saudita. Em Paris, o ministro de Relações Exteriores da França, Philippe Douste-Blazy, confirmou as mortes. "Fui informado de que vários de nossos compatriotas que residiam em Riad foram vítimas de um atentado hoje", disse Douste-Blazy. Militantes jurando fidelidade à Al-Qaeda lançaram uma violenta campanha para derrubar a monarquia saudita, aliada dos Estados Unidos, em 2003, com ataques suicidas contra estrangeiros e instalações governamentais, inclusive a indústria petrolífera do país.