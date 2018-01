Três funcionários de comissão eleitoral são mortos em Bagdá O porta-voz da Comissão Eleitoral Independente do Iraque confirmou que três funcionários do organismo foram mortos a tiros hoje de manhã numa praça do centro de Bagdá. "Recebemos a comunicação da polícia e enviamos uma equipa ao local para identificar os cadáveres. Eram três trabalhadores de uma seção da nossa organização", disse Farid Ayar. Segundo o relato de Ayar, homens armados abriram fogo contra os três funcionários na praça de Talaei, próxima da Rua de Haifa, bastião da resistência na capital iraquiana. A Comissão Eleitoral emprega milhares de pessoas, encarregadas da organização das eleições marcadas para o próximo dia 30 de Janeiro.