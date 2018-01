Três funcionários de petrolífera são seqüestrados na Nigéria Três empregados de uma companhia petrolífera, entre eles um cidadão italiano, foram seqüestrados nesta quinta-feira em Port Harcourt, o principal centro petrolífero da Nigéria, no sudeste do país, indicaram fontes do Ministério italiano de Exteriores. A Chancelaria informou que os reféns são funcionários de uma empresa "que trabalha para a companhia petrolífera ENI", enquanto meios de comunicação italianos, que citam fontes do setor, afirmam que se trataria da sociedade energética italiana Saipem, do grupo ENI. Em comunicado, o ministério indicou que ativou a unidade de crise para acompanhar o caso e que "a embaixada italiana em Port Harcourt foi acionada para uma rápida solução da questão". O seqüestro ocorre poucas horas depois do assassinato em Port Harcourt de um trabalhador de um petroleiro americano, que foi baleado por duas pessoas em uma motocicleta quando conduzia seu carro. O ataque ocorreu um dia depois de o grupo miliciano Movimento para a Emancipação do Delta de Níger (Mend, sigla em inglês) anunciar novos ataques para conseguir a repartição dos recursos petrolíferos da região do delta do rio Níger, embora este grupo tenha negado ser o responsável pelo assassinato.