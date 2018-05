Três homens confessam ter cometido atentado

Três suspeitos confessaram seu envolvimento no atentado a bomba em uma estação de metrô em Minsk, anunciou a polícia ontem. As autoridades da Bielo-Rússia ampliaram o cerco a dissidentes em todo o país, após o presidente declarar que "eles deveriam saber quem tinha ordenado o ataque". O serviço secreto informou que um homem de 20 e poucos anos - cuja identidade não foi revelada - foi preso e confessou o atentado, que deixou 12 mortos e mais de 200 feridos. Dois outros homens admitiram seu envolvimento no ataque, mas as autoridades não revelaram qual foi a motivação.