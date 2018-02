Três homens detidos por atentado no Paquistão Comandos paramilitares realizaram hoje uma blitz em algumas residências de Karachi, a maior cidade do Paquistão, e detiveram três pessoas em conexão com o atentado a bomba do mês passado, em frente ao consulado americano. Os três suspeitos - identificados como Mohammad Hanif, Mohammad Imran e xeque Mohammad Ahmed - eram membros do Hatkat-ul-Mujahedeen, um grupo afiliado à rede terrorista Al-Qaeda, segundo o general Salahuddin Satti, da organização paramilitar Vigias do Paquistão. Dezenas de pessoas foram detidas nas últimas semanas em conexão com o atentado de 14 de junho, no qual morreram 12 paquistaneses e 50 outros ficaram feridos. No entanto, os três detidos hoje foram os primeiros a serem formalmente acusados. A polícia informou acreditar que os três homens faziam parte do mesmo grupo que planejou o atentado suicida no Sheraton Hotel, no qual 11 engenheiros franceses e três outras pessoas morreram, além de uma tentativa de assassinar o presidente Pervez Musharraf em abril.