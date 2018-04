Três homens queimam seus próprios corpos em Pequim

Três homens queimaram seus próprios corpos nesta quarta-feira, 25, no centro de Pequim, próximo à praça de Praça da Paz Celestial, informou a agência estatal de notícias Xinhua. Eles estavam dentro de um carro quando se atearam fogo, no cruzamento entre a rua comercial Wangfujing e a avenida Chang'an, a algumas centenas de metros da Praça da Paz Celestial, segundo um porta-voz da Prefeitura citado pela agência. A data desta quarta é um dia jornada tenso para o governo chinês, já que começam as celebrações do Ano Novo em Tibete, com chamadas ao boicote por parte do governo tibetano no exílio. Um porta-voz do departamento de Informação da Prefeitura disse que "a polícia está investigando" o fato e que, por enquanto, não tem mais dados. Os últimos incidentes deste tipo em Pequim foram protagonizados por pessoas que tinham perdido sua casa e terras, ou membros do grupo Falun Gong, proibido em 1999. Em janeiro de 2001, uma menina de 12 anos pertencente ao Falun Gong se suicidou queimando o corpo na praça de Praça da Paz Celestial, e, um mês depois, um jovem do mesmo grupo morreu em um incidente semelhante no centro de Pequim, segundo informou então a imprensa oficial chinesa.