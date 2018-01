Três homens são condenados à morte na Jordânia Uma corte militar condenou à morte três homens, dois à revelia, pela explosão de uma bomba que matou duas pessoas no ano passado. A Corte de Segurança também sentenciou quatro cúmplices a um ano de prisão, em regime de trabalhos forçados. Um dos cúmplices era menor de idade. Os réus foram considerados culpados por atos de terrorismo e conspiração. Eles são acusados de ter colocado uma bomba embaixo do veículo da mulher do chefe da inteligência jordaniana, Ali Burjaq, num distrito de Amã em 28 de fevereiro do ano passado. A bomba explodiu e matou dois trabalhadores que passavam pelo carro, um iraquiano e outro egípcio. Burjaq escapou ileso e desapareceu, minutos depois, do local da explosão. Ao ouvir a sentença do juiz Fawaz al-Buqour, os quatro homens no banco dos réus, vestidos com o uniforme azul da prisão, gritaram um lamento de guerra: "Allahu akbar (Deus é grande!)". O réu Mohammad Araft Hijazi foi apontado pela corte como o mentor do plano e condenado à morte por enforcamento. Os advogados de defesa informaram que vão apelar da sentença.