Três homens são detidos no aeroporto de Roma Três passageiros a bordo de um vôo da KLM vindo de Amsterdã foram detidos hoje no aeroporto Leonardo da Vinci de Roma, porque um deles teria dito que o avião estava sendo seqüestrado e depois acrescentou rapidamente que se tratava de uma brincadeira, informou um alto funcionário da empresa aérea. "Sim, foi uma piada, mas, nesse momento, não achamos esse tipo de brincadeira muito engraçado", disse o porta-voz da KLM, Bart Koster, à Associated Press em Amsterdã. Autoridades que estavam no aeroporto confirmaram que três homens foram detidos, mas não deram outros detalhes. A agência de notícias italiana Apcom disse que os homens eram árabes e acreditava-se que fossem egípcios, embora suas identidades ainda estivessem sendo verificadas. A Apcom, citando os investigadores, afirmou que, no final da viagem do vôo 1501, um dos três homens dirigiu-se à cabine do piloto e disse: "Isto é um seqüestro", e imediatamente explicou que estava brincando. "Não posso explicar exatamente o que aconteceu porque são questões confidenciais", disse Koster. "Esse tipo de incidente acontece com certa freqüência, e alguns piadistas não compreendem que uma afirmação dessas é muito delicada".