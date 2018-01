Três iraquianos são mortos; helicóptero dos EUA é abatido Um helicóptero Apache americano foi derrubado no Iraque, mas os dois tripulantes escaparam ilesos. Este foi o terceiro aparelho abatido neste mês na região a oeste de Bagdá. Também hoje, tropas de ocupação mataram três iraquianos em turbulentas cidades próximas à capital. Em Faluja, também a oeste de Bagdá, centenas de iraquianos, gritando "Bush, seu covarde!" saíram às ruas para protestar contra a prisão de uma jovem de 17 anos por tropas dos EUA. A mulher foi libertada depois de cinco horas. Tropas da Ucrânia abriram fogo contra centenas de manifestantes que protestavam na cidade de Kut, sudeste do Iraque, exigindo empregos. Um homem foi morto e duas outras pessoas, entre elas uma mulher, ficaram feridas no segundo dia seguido de protestos violentos na cidade. O helicóptero AH-64 caiu perto da cidade de Habbaniya. "Ele foi aparentemente abatido por fogo inimigo", disse o coronel William Darley. Depois dos protestos em Faluja, granadas propelidas por foguetes foram lançadas contra tropas dos EUA que guardavam a prefeitura da cidade. Os soldados reagiram atirando a esmo, segundo testemunhas, matando a tiros duas pessoas e ferindo outras quatro. Entre os mortos estava um motorista de 37 anos cujo carro foi crivado de balas. O pai e irmão do motorista ficaram seriamente feridos, disse o policial Taha al-Falahi. "Perdemos nossos direitos. Olhe que beleza é a democracia. Eles levam as mulheres. Eles matam os jovens. Estamos vivendo em luxúria", ironizou Khalil Ibrahim, primo do motorista morto.