Três israelenses morrem em explosão em Gaza Ativistas palestinos detonaram nesta quinta-feira uma bomba próxima a um tanque israelense na Faixa de Gaza, matando três israelenses e ferindo outros dois, informaram militares israelenses. A Rádio Israel disse que um tanque escoltava uma caravana de veículos civil ao sul de Gaza, próximo ao assentamento judeu de Netzarim, quando a bomba explodiu, aparentemente, ativada por controle remoto. Uma pessoa morreu pelo impacto da bomba e as outras duas carbonizadas. O grupo palestino Brigadas de Al Aksa reivindicou a autoria do atentado. Logo após, o Exército israelense ocupou El-Almagraka, ao sul de Netzarim. Ainda nesta madrugada, um palestino morreu e outros três ficaram feridos depois que tanques israelenses dispararam contra postos da polícia palestina próximo a Ramallah, durante a retirada parcial das tropas israelenses da cidade. No campo de refugiados de al-Amari, na manhã de hoje, outro palestino também foi morto por tropas de Israel.