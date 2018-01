Três jornalistas são mortos por forças do Taleban Dois jornalistas franceses e um alemão foram mortos por forças do Taleban quando viajavam com soldados da Aliança do Norte em veículos militares no noroeste do Afeganistão. A Rádio France Internationale, em Paris, confirmou que sua correspondente, Johanne Sutton, havia morrido e a rádio RTL disse que seu correspondente, Pierre Billaud, também havia sido atingido. A revista alemã Stern confirmou que um de seus jornalistas havia sido morto durante os ataques. Levon Sedunts, jornalista russo que estava no comboio, disse que foram convidados pela Aliança do Norte a acompanhar suas tropas na inspeção das trincheiras do Taleban próximas a Taloqan e capturadas pela Aliança. Os jornalistas viajavam em transporte militar de pessoal quando o Taleban abriu fogo com lançadores de granadas. Leia o especial