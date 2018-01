Três marines morrem em operações no Iraque Três marines norte-americanos, pertencentes a 1ª Força Expedicionária da Marinha, foram mortos na região oeste do Iraque, informaram autoridades dos Estados Unidos, nesta terça-feira. Os fuzileiros navais estavam em operações para garantir a segurança e a estabilidade na província de Anbar, na segunda-feira. Dois deles morreram na hora. O terceiro faleceu por seqüelas dos ferimentos, no final do dia. Os nomes dos oficiais e mais detalhes sobre suas mortes não serão revelados até que as famílias estejam cientes do acontecido. No último dia 2, o Departamento de Defesa norte-americano informou que 858 homens a serviço dos EUA morreram desde o início das operações militares no Iraque, no ano passado, até a sexta-feira passada.