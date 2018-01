Três membros de seita cristã condenados à morte na China Três seguidores da seita cristã Três Categorias de Servos, proibida pelo governo chinês, foram condenados à morte na província de Heilongjiang, por terem assassinado 20 membros de um grupo rival, informa o jornal South China Morning Post, de Hong Kong. Outros três integrantes da organização foram condenados à morte com suspensão da pena por dois anos. A sentença costuma ser equivalente a uma prisão perpétua. O tribunal também condenou 11 membros da seita a penas de prisão de três a 15 anos. Conhecido também como Igreja da Verdade, o grupo foi fundado em meados dos anos 80 por Xu Shuangfu, de 60 anos. Ele é um dos condenados à pena capital, juntamente com Li Maoxing e Wang Jun. De acordo com a sentença, os acusados assassinaram, entre 2002 e 2004, 20 pessoas que faziam parte de uma seita rival, a Luz Oriental, além praticar fraudes no valor de US$ 4 milhões. A defesa vai recorrer por considerar a condenação à morte "legalmente inadequada", disse o advogado de Xu, Li Heping. A Igreja da Verdade, que combinava aspectos da tradição cristã com cultos esotéricos, foi proibida pelo governo chinês em 1999 por ser considerada uma seita perigosa.