Três milhões de americanos transportam uma arma diariamente

MIAMI - Três milhões de pessoas nos Estados Unidos levam consigo um revolver ou uma pistola diariamente, enquanto nove milhões o fazem uma vez ao mês, de acordo com um estudo americano revelado nesta quinta-feira, 19.

A maior parte dessas pessoas são homens americanos, jovens, que vivem no sul do país e dizem que a proteção pessoal é a principal razão para andarem com uma arma de fogo, diz o relatório do American Journal of Public Health.

+ Ataque a tiros em Las Vegas acirra debate sobre porte de armas nos EUA

Este estudo é o primeiro em 20 anos a olhar para o hábito de transportar armas curtas - revólveres e pistolas - em um país que viveu repetidas vezes ataques a tiros em escolas, shows e locais de trabalho, disseram os pesquisadores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É importante analisar o fato de as pessoas carregarem revólveres e pistolas, já que 90% dos homicídios com armas de fogo e crimes não fatais com armas de fogo (...) foram cometidos com uma arma curta", disse o autor principal, Ali Rowhani-Rahbar, professor associado de Epidemiologia na Universidade de Saúde Pública de Washington.

"O primeiro passo importante é examinar a nível nacional as consequências de se transportar uma arma de fogo". Os dados são de uma pesquisa nacionalmente representativa de 2015 que avaliou o comportamento de transportar revólveres e pistolas de 1.444 proprietários de armas.

+ Guarda teria alertado sobre atirador 6 minutos antes do massacre de Las Vegas

"Comparado com pessoas que têm armas mas não as levam consigo, os que reportaram carregá-las tendem a ser mais novos e, frequentemente, homens que vivem no sul dos Estados Unidos, cresceram em uma família que possuía uma arma, se identificam como politicamente conservadores e possuem mais de um tipo de arma de fogo", mostra o estudo.

A pesquisa descobriu que 80% dos pesquisados que carregam seus revólveres ou pistolas têm permissão para tal. Dois terços disseram que sempre carregam suas armas de maneira oculta, e 10% revelaram que sempre levam suas armas à mostra.

Alguns proprietários relataram transportar uma arma sem autorização em estados em que isto é ilegal. Em todo o país, as leis dos estados sobre o porte de armas em geral se tornaram menos restritivas ao longo dos últimos 30 anos, mostrou o estudo.

Os coautores desta análise são procedentes da Escola de Saúde Pública de Harvard, da Universidade do Colorado e da Northeastern University. / AFP