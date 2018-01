Três milhões de refugiados retornam ao Afeganistão Três milhões de refugiados afegãos já retornaram ao país desde que a Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou, no ano passado um programa de repatriação, informou neste domingo, em Cabul, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur). Apenas este ano, 462.000 pessoas aceitaram ajuda do Acnur e retornaram ao Afeganistão. A maioria dos refugiados era proveniente do Paquistão e do Irã, disse Maki Shinohara, porta-voz da entidade. Milhões de afegãos refugiaram-se em países vizinhos desde a guerra contra as forças soviéticas de ocupação, na década de 80. Outros fugiram em meados da década de 90 e, mais tarde, durante os ataques americanos contra o deposto regime fundamentalista islâmico do Taleban. Desde março de 2002, 2,2 milhões de pessoas retornaram ao Afeganistão apenas com ajuda da ONU. Trata-se do maior programa do tipo já organizado pela entidade em todo o mundo. Levando em conta refugiados que não buscaram auxílio da entidade, o número sobe para 3 milhões de pessoas de volta à sua terra natal, concluiu o porta-voz.