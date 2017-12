Três militares dos EUA são acusados de corrupção no Iraque Três oficiais militares dos Estados Unidos que supervisionavam fundos para a reconstrução do Iraque e dois civis foram acusados de corrupção em um tribunal americano. O grupo é acusado de destinar pelo menos US$ 8 milhões para uma construtora dirigida por um empresário americano em troca de bens como carros e jóias. Os oficiais ? coronel da reserva Curtis Whiteford e tenentes-coronéis Debra. Harrison e Michael Wheeler ? eram responsáveis por supervisionar a canalização de US$ 26 bilhões para projetos de reconstrução no Iraque. O empresário, Michael Morris, seria supostamente o intermediário das transações, transferindo dinheiro e recebendo os presentes. Ele foi preso na Romênia, de onde os Estados Unidos esperam extraditá-lo. O outro civil em julgamento é William Driver, marido de Harrison. Segundo o correspondente da BBC em Washington, as acusações são um contrangimento político para o governo Bush, que é criticado por não localizar bilhões de dólares gastos no Iraque nos meses que se seguiram à invasão do país em março de 2003. Autoridade Provisória Supostamente o grupo realizou suas atividades por dois anos, a partir de dezembro de 2003, quando o Iraque era governado pela Autoridade Provisória da Coalizão, após a deposição de Saddam Hussein. Em troca de contratos, o empresário Philip H. Bloom supostamente deu ao grupo e a outros mais de US$ 1 milhão em dinheiro, veículos, jóias, computadores, passagens de avião, bebidas alcoólicas e promessas de emprego. Driver é acusado de ajudar a contrabandear pelo menos US$ 10 mil para os Estados Unidos. Na semana passada, o ex-intermediário do Pentágono Robert Stein foi condenado a nove anos de prisão após se declarar culpado por envolvimento no caso. Bloom também se declarou culpado e aguarda sentença.