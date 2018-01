Três militares mortos e seis feridos em incidentes no Iraque Uma série de acidentes ocorridos este fim de semana no Iraque provocaram um total de três mortos e seis feridos entre os soldados norte-americanos, anunciou domingo o comando central norte-americano (Centcom). Um militar da quarta divisão de infantaria morreu domingo na sequência de um "tiro amigo", designação habitualmente usada pelo Centcom para designar um incidente com armas de fogo entre militares aliados. O comando central não especificou o local do incidente. Em As-Samawah, um soldado norte-americano morreu e outro ficou ferido em um acidente com o caminhão em que seguiam. Sábado, um soldado do quinto corpo do exército morreu e três outros ficaram feridos quando tentavam desarmar munições em Bagdá, informou o Centcom em um comunicado recebido em Washington, indicando que um inquérito está em curso. Dois outros militares norte-americanos ficaram feridos, também sábado, por uma granada lançada contra o seu veículo de transporte perto da cidade de Habbaniyah. Entretanto, desconhecidos lançaram um ataque com uma granada contra um caminhão de transporte de gasolina do exército norte-americano que foi destruído, sem provocar qualquer vítima.