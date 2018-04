Três mineiros recebem alta após resgate no Chile Três dos mineiros resgatados da mina San José, no Chile, a quase 700 metros de profundidade, receberam alta na noite de ontem, menos de dois dias após retornarem à superfície após o resgate. A TV estatal mostrou quando o trio saiu por uma porta lateral do Hospital Regional de Copiapó. Os médicos se disseram admirados pelo bom estado de saúde deles, exceto por um que sofre com pneumonia, outro com problema oftalmológico e alguns com problemas bucais.