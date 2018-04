Três mineiros voltam para casa depois do resgate no Chile

Três dos 33 mineiros resgatados no Chile nesta semana, após ficarem soterrados desde agosto em uma mina a cerca de 600 metros de profundidade, deixaram o hospital na noite de quinta-feira.

Edison Peña, Juan Illanes e Carlos Mamani saíram do hospital de Copiapó, cidade no norte do Chile, e foram para casa.

O boliviano Mamani foi recebido com festa, com direito a champanhe e confete, pelos seus vizinhos em Copiapó.

O mineiro agradeceu ao presidente do Chile, Sebastián Piñera, e ao povo do país, que, segundo ele, se comportou tão bem durante o resgate.

Mamani era o único estrangeiro entre os mineiros chilenos que ficaram 69 dias presos.

Depois do resgate, Mamani recebeu a visita do presidente boliviano, Evo Morales, que prometeu um emprego a ele. Mas o mineiro, que vive no Chile há anos, ainda não falou se voltará com a mulher e a filha para a Bolívia.

Edison Peña também foi surpreendido pela festa dos vizinhos ao chegar em casa.

O mineiro disse que pensou que nunca voltaria e agradeceu ao povo chileno por acreditar que o grupo ainda estava vivo.

Segundo ele, os 33 trabalhadores passaram por momentos difíceis na mina em San José.