Três morrem em acidente em mina Três pessoas morreram num acidente numa mina de carvão no sul do Estado de Indiana, nos EUA. Segundo jornais locais, os mineiros eram funcionários da Frontier-Kemper Constructors. A polícia não informou a causa do acidente. Na segunda-feira, outra mina desabou em Utah, soterrando seis pessoas. As buscas continuam, mas as autoridades estão pessimistas quanto às chances de resgatá-las com vida.