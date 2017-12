Três morrem em ataque de soldados a mesquita de Bagdá Soldados iraquianos, respaldados por militares americanos, atacaram uma das principais mesquitas sunitas de Bagdá durante as orações desta sexta-feira. Eles atiraram e mataram pelo menos três pessoas, mais cinco ficaram feridas, disseram testemunhas. A mesquista de Abu Hanifa é considerada um dos centros de agitação contra a ocupação americana e um ponto de apoio ao derrocado regime de Saddam Hussein. Na quinta-feira, o governo interino do Iraque havia advertido que clérigos islâmicos que incitassem a violência contra os invasores seriam considerados "participantes do terrorismo".