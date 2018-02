Três morrem em incêndios florestais na Espanha

De acordo com o Corpo de Bombeiros da Catalunha, uma pessoa sofreu um ataque cardíaco enquanto combatia as chamas perto de sua casa e duas perderam a vida ao pularem no mar depois de o fogo ter cercado carros em uma estrada na região. Mais de 80 equipes do Corpo de Bombeiros foram despachadas para combater os incêndios, que parecem ter começado perto da fronteira com a França.

Os bombeiros recomendaram a milhares de pessoas que permanecessem fechadas em suas casas. Especialistas consideram que os riscos de incêndios florestais são maiores do que de costuma na Espanha este ano depois de o país ter registrado o inverno mais seco em 70 anos. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.