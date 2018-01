Três morrem em queda da avião bimotor na França Um avião bimotor caiu no sudeste da França pouco depois da decolagem, nesta sexta-feira, causando a morte das três pessoas a bordo, informaram investigadores. A aeronave deixou um aeroporto na cidade costeira de Montpellier para fazer um vôo de teste, de acordo com a polícia local. O piloto, um instrutor de vôo e um fiscal de teste - todos com cerca de 40 anos - morreram na queda, prosseguiram os investigadores. A causa do acidente ainda é desconhecida.