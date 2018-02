Três morrem em queda de helicóptero da ONU no Sudão do Sul Três tripulantes de um helicóptero de uma missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Sudão do Sul morreram nesta terça-feira, quando a aeronave caiu em um voo de transporte de rotina, e um quarto tripulante está sendo tratado dos ferimentos, informou a entidade.