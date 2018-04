Três morreram em atentado à seleção do Togo

O ônibus que levava a equipe de Ponta Negra, no Congo, para a cidade angolana de Cabinda foi metralhado por cerca de 30 minutos na sexta-feira, num ataque assumido por rebeldes da Frente de Libertação do Estado de Cabinda (Flec). O motorista do ônibus morreu no atentado.

Em entrevista hoje a uma rádio francesa, o goleiro Kossi Agassa, que atua pelo time francês Istres, afirmou que morreram também um assistente técnico e um porta-voz da equipe. Pelo menos outras seis pessoas ficaram feridas.

A equipe, que estava em Angola para participar da Copa Africana de Nações, decidiu abandonar o torneio.

"A situação está muito comprometida. Estamos aguardando notícias sobre os feridos e esperamos deixar Cabinda ainda hoje", disse Thomas Dossevi, jogador de Togo, que defende o clube francês Nantes. As informações são da Associated Press.