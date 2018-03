Três mortos durante ataque a patrulha afegã aliada dos EUA Uma patrulha militar afegã aliada das forças dos Estados Unidos no leste do Afeganistão foi atacada com granadas hoje, informou uma autoridade local. Três pessoas morreram, incluindo os dois atacantes. O ataque ocorreu numa estrada na província de Paktia, onde os Estados Unidos realizaram, no mês passado, a Operação Anaconda - a maior ofensiva terrestre na guerra do Afeganistão. Ezatullah Ahmadza, um oficial de segurança local, afirmou que dois atacantes lançaram duas granada contra um veículo militar no distrito de Mullakheil, matando uma pessoa e ferindo outras duas. Segundo ele, forças afegãs pró-EUA atiraram contra os dois homens, matando ambos. Ahmadza informou que os atacantes trabalhavam para um senhor de guerra local conhecido como Bacha Khan Zardran.