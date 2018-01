Três mortos e 15 feridos em explosão perto de Tel-Aviv No primeiro ataque do gênero em quase três meses, três pessoas morreram vítimas de explosão em uma parada de ônibus perto de Tel-Aviv, informaram nesta quinta-feira autoridades israelenses. "Parece que o suicida se explodiu sozinho, sem nenhum veículo por perto", disse Yossi Sedbon, comandante do distrito policial de Tel-Aviv, ao Canal 2 de televisão. A Frente Popular de Libertação da Palestina (FPLP) assumiu a responsabilidade pelo atentado em uma chamada telefônica para a Associated Press. Por ser a hora de pico do trânsito, as ambulâncias tardaram a chegar ao local. As explosões ocorreram na Rua Geha, um cruzamento importante nos arredores de Tel-Aviv, onde trabalhadores palestinos costumam aguardar por pessoas que os procuram para oferecer possíveis empregos, acrescentou Sedbon. Meses atrás, segundo o chefe policial, foram ali detidos mais de cem palestinos por terem estado ali ilegalmente. Os trabalhadores das equipes de resgate disseram que tês pessoas foram nortas no ataque, além do atacante suicida, e que outras 15 ficaram feridas. A explosão de hoje foi a primeira desde 4 de outubro em um restaurante da cidade litorânea de Haifa, em Israel, que matou 21 pessoas.