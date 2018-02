Três mortos e 75 mil desalojados por chuvas em Alberta Pelo menos três pessoas morreram em decorrência das enchentes que devastaram grande parte do sul de Alberta, no Canadá, levando as autoridades a evacuar toda região central da cidade de Calgary. O primeiro-ministro canadense, Stephen Harper, chamou o nível das inundações de "impressionante" e disse que as autoridades ainda não sabem se ela vai piorar. Ele afirmou, no entanto, que o nível da água atingiu o pico e se estabilizou, observou ainda que as condições do tempo melhoraram.