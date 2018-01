Três mortos em explosões de carros-bomba no Iraque Pelo menos quatro iraquianos morreram e mais de 10 ficaram feridos neste domingo em uma série de cinco atentados perpetrados contra igrejas cristãs em Bagdá e em Kirkuk, a 250 quilômetros ao norte da capital. Segundo informou à EFE o coronel de Polícia de Kirkuk Burhan Habid, sua cidade foi palco de dois ataques com carros-bomba. O primeiro ocorreu às 16h15 (11h15 de Brasília) e teve como alvo a igreja de Mar Asram. O ataque deixou seis pessoas feridas, disse o coronel. Quinze minutos depois, outro veículo explodiu em frente à igreja da Virgem Maria, no bairro de Al-Mas, onde três pessoas morreram e cinco ficaram feridas, acrescentou. Além disso, outros três atentados contra igrejas ocorreram em Bagdá, onde uma mulher perdeu a vida e várias pessoas tiveram ferimentos. Segundo informou à EFE o capitão de Polícia Ahmad Abdallah, "o primeiro ataque teve como alvo a igreja Mari, na avenida Al-Senaa, no leste de Bagdá". "Outra bomba explodiu contra o muro da igreja Al-Sabtein, localizada no centro bairro de Al-Karrada", acrescentou. Além disso, um carro-bomba estacionado junto à igreja de Al-Asuriya explodiu no bairro de Al-Daura, no sul da capital. Os três atentados, acrescentou a fonte, causaram danos aos muros protetores dos templos. A fonte não precisou o número nem o estado dos feridos já que, segundo explicou, os serviços de emergência trabalham no resgate das vítimas.