Três mortos em novo caso de suicídio em grupo no Japão Três pessoas foram encontradas mortas dentro de um carro estacionado perto de um remoto bosque no sul do Japão na manhã desta terça-feira. A polícia local suspeita que este seja o mais recente caso de suicídio coletivo registrado no país. Nenhum dos três - duas mulheres e um homem - apresentava ferimentos e é possível que eles tenham sido intoxicados pelo monóxido de carbono. Havia três fogareiros a carvão dentro do veículo e as janelas estavam seladas com fita de vinil. Mais tarde, policiais encontraram bilhetes de despedida dentro do carro. Eles foram encontrados dentro do carro em Yayoi, no Estado de Oita, informou Mikio Suura, porta-voz da polícia local.