Três mortos em tiroteio no Afeganistão Forças especiais dos EUA abriram fogo contra um grupo de homens armados durante uma operação no sudeste do Afeganistão, matando três deles e ferindo outros dois, informou um porta-voz militar americano, coronel Roger King. A identidade dos homens, que estavam armados com pistolas automáticas, não foi imediatamente informada. Segundo King, 15 homens tomaram posições para defender um complexo que estava na mira dos americanos. Depois de uma rápida troca de tiros, os sobreviventes se entregaram e foram levados para serem interrogados pelos militares dos EUA. De acordo com o porta-voz, as tropas americanas, que combatem junto a soldados afegãos, cercaram o complexo, que fica nas redondezas da cidade de Gardez. King se recusou a dizer por que os americanos estavam visando a construção. As forças especiais dos EUA vêm caçando guerreiros remanescentes da Al-Qaeda e do Taleban em torno de Gardez e em outras áreas da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Mas Gardez também é casa de senhores de guerra, que dispõem de seus próprios homens armados. Também hoje, ao sul de Gardez, próximo à fronteira, quatro foguetes foram lançados contra as forças americanas na vila de Lwara, explodindo a alguns quilômetros de distância do alvo original. Segundo King, os soldados responderam atirando contra os homens que lançaram os projéteis, mas não ficou claro se alguém ficou ferido.