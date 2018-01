Três mortos no maior blecaute da história O maior blecaute da história da América do Norte, que deixou 50 milhões de pessoas sem eletricidade, pode ter sido responsável por três mortes: em Nova York, um homem de 40 anos teve um ataque cardíaco durante um dos 60 incêndios provocados, em sua maioria, pelas velas acesas para suprir a falta de luz elétrica; na capital do Canadá, Ottawa, duas mortes estão sendo ligadas ao blecaute - um pedestre atropelado e uma vítima de incêndio. Ottawa também registrou 23 saques.