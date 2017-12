Três mulheres palestinas são assassinadas no norte de Gaza Os cadáveres de três mulheres do norte da Faixa de Gaza foram encontrados nas últimas 24 horas, informaram nesta terça-feira fontes da segurança palestina e médicas que acreditam que elas foram vítimas de crimes de honra, comum na sociedade muçulmana. Um dos cadáveres de mulheres de entre 20 e 45 foi achado nesta segunda-feira à noite, enquanto os outros dois foram localizados na manhã de hoje, acrescentaram as fontes, que não identificaram as vítimas. Na cidade de Rafah, no sul de Gaza, a polícia também investiga o seqüestro de um jovem palestino, aparentemente devido a divergências entre clãs familiares. Já na Cidade de Gaza, uma bomba explodiu, sem gerar conseqüências, perto da casa de um professor da Universidade Islâmica, controlada pelo Hamas. A polícia não revelou a identidade do professor nem sua filiação política.