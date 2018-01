Três nomes são retirados da lista de mortos do WTC Três nomes foram retirados da lista oficial de mortos no atentado contra o World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, segundo o jornal The New York Times. Desta forma, o número de mortos na tragédia caiu para 2.749 e pode, de acordo com o diário nova-iorquino, ser considerado a contagem final. "Baseados nas últimas informações, nós acreditamos que este seja o número final", afirmou Ellen Borakove, porta-voz da cidade de Nova York. Os três nomes foram removidas da lista porque as autoridades não puderam confirmar se eles foram mortos no local do ataque. Duas semanas depois do atentado, o número de pessoas desaparecidas atingiu 6.886.