Três novos homens-bomba atacam tropas dos EUA no Iraque Três homens-bomba atacaram o quartel-general da 82ª Divisão Aerotransportada a oeste de Bagdá, informam os militares, acrescentando que há baixas. Um soldado americao morreu e 14 ficaram feridos no terceiro ataque suicida contra tropas dos EUA nesta semana. Os três estavam em um caminhão-bomba que entregava móveis à base. Os dois ataques anteriores da semana não causaram morte entre os americanos. Os três iraquianos mortos nesta quinta-feira detonaram a bomba do lado de fora do portão da Base Champion, em Ramadi. A região do entorno de Ramadi e da cidade próxima de Falluja é uma das mais perigosas para tropas estrangeiras. Na terça-feira, dois suicidas, um de carro e outro a pé, explodiram bombas junto aos portões de duas unidades militares, ferindo pelo menos 61 soldados mas sem causar nenhuma morte.