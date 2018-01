Três ocupantes de carro-bomba morrem no Iraque Um carro-bomba explodiu hoje em frente a uma delegacia de polícia em Baqouba, matando pelo menos três iraquianos e ferindo outros 30 - os três mortos estavam dentro do carro. A cidade fica a cerca de 65 quilômetros ao norte de Bagdá. Segundo a polícia, o carro aproximou-se em alta velocidade, foi recebido a tiros e explodiu a cerca de 15 metros da entrada do prédio. Em Samarra, tropas americanas prenderam quatro sobrinhos do ex-vice-presidente Izzat Ibrahim al-Douri. O Exército americano também anunciou a prisão de Khamis Sirhan al-Muhammad, número 54 da lista de iraquianos procurados pelos EUA. Al-Muhammad, ex-membro do partido Baath, foi preso no início da semana. Soldados americanos mataram oito rebeldes iraquianos após serem atacados em uma estrada perto de Samarra. De acordo com uma porta-voz do Exército, as tropas americanas apenas revidaram fogo.