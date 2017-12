Três operários são mortos por separatistas islâmicos Três pessoas foram mortas neste domingo por supostos separatistas islâmicos quando se dirigiam a um centro de trabalho na província tailandesa de Yala, na região muçulmana do sul do país, informou o jornal "The Nation", que citou fontes policiais. Porta-vozes da Polícia indicaram que as vítimas, todos homens, viajavam em motocicletas a caminho da plantação de borracha na qual estavam empregados quando foram baleados por um número indeterminado de desconhecidos. O incidente ocorreu no distrito de Thanto, em Yala, um dos palcos, junto às vizinhas províncias de Pattani e Narathiwat, de um conflito que causou cerca de 2.000 mortes em três anos. O assassinato acontece no mesmo dia da chegada à Tailândia do primeiro-ministro malaio, Abdullah Ahmad Badawi, que discutirá com as autoridades tailandesas políticas de cooperação para frear a violência nessa região fronteiriça com a Malásia. A Malásia, país de maioria muçulmana, repetiu seu desejo de participar de uma solução para pôr fim ao conflito reiniciado em janeiro de 2004, quando os rebeldes separatistas retomaram a luta armada após décadas de inatividade. Além de apostar na independência, esses grupos denunciam a discriminação sofrida pelos muçulmanos do sul por parte do Governo da Tailândia, onde a principal religião é a budista.