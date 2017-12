Três palestinos morrem durante confronto em Gaza Três palestinos morreram, incluindo um comandante da milícia islâmica Hamas, e outros 10 ficaram feridos durante uma intensa troca de tiros contra soldados israelenses, no sul da Faixa de Gaza, na madrugada deste sábado. Um grupo palestino armado invadiu um edifício que soldados israelenses usavam como posto improvisado. Franco-atiradores israelenses abriram fogo contra o grupo, disseram testemunhas. Um dos mortos era Tariq Abú Husein, de 25 anos, um comandante local do Hamas. Os outros mortos são uma mulher, Widad Jirami, de 28 anos, e seu cunhado Husam Hughier, de 26. Eles teriam tentado prestar socorro a um dos palestinos feridos na troca de tiros e foram baleados. O marido de Jirami também foi ferido e está em estado grave. Há mais de uma semana, as forças militares israelenses têm agido no povoado de Rafah, com o objetivo de encontrar e destruir os túneis supostamente usados pelos palestinos para introduzir armas em Gaza, pela fronteira com o Egito.