Três palestinos morrem durante incursão israelense em Gaza Três palestino morreram baleados na noite desta segunda-feira no campo de refugiados de Maghazi, no centro da Faixa de Gaza, durante uma incursão do Exército israelense, informaram fontes da segurança palestinas. Os corpos de duas vítimas, Nassim el Mehela e Baker Hadura, foram encontrados na manhã desta terça. O terceiro palestino morto foi abatido dentro de um carro. Sua identidade não foi revelada. Um outro palestino ficou ferido durante um tiroteio na manhã de hoje.